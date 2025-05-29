Чиновники ответили на просьбу продлить маршрут № 54

Автобусный маршрут № 54 не планируется продлевать до дворца единоборств «Воейков», сообщили PenzaInform.ru в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».
Редакция направила в ведомство обращение читателей из Терновки, чьи дети занимаются в «Воейкове».
В учреждении пояснили, что попасть из Терновки в Кривозерье пассажиры могут не более чем с одной пересадкой, что соответствует существующим рекомендациям.
На участке дороги от Перспективной в направлении улиц Рябова и 40 лет Октября нет объектов социальной инфраструктуры и массовой жилой застройки, поэтому отсутствует и потенциальный устойчивый пассажиропоток.
Организовать рентабельный маршрут общественного транспорта невозможно, добавили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».
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