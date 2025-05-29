Чиновники ответили на просьбу продлить маршрут № 54

29.05.2025 | 17:56

Автобусный маршрут № 54 не планируется продлевать до дворца единоборств «Воейков», сообщили PenzaInform.ru в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Редакция направила в ведомство обращение читателей из Терновки, чьи дети занимаются в «Воейкове».

В учреждении пояснили, что попасть из Терновки в Кривозерье пассажиры могут не более чем с одной пересадкой, что соответствует существующим рекомендациям.

На участке дороги от Перспективной в направлении улиц Рябова и 40 лет Октября нет объектов социальной инфраструктуры и массовой жилой застройки, поэтому отсутствует и потенциальный устойчивый пассажиропоток.

Организовать рентабельный маршрут общественного транспорта невозможно, добавили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».