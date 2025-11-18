Криминал

Экс-чиновнице Вере Фейгиной изменили меру пресечения

Во вторник, 18 ноября, Ленинский районный суд изменил меру пресечения бывшему начальнику городского управления культуры Вере Фейгиной, обвиняемой в получении взятки в крупном размере.

Ее перевели под домашний арест до 8 декабря 2025 года, уточнили в суде. Постановление пока не вступило в силу.

Вера Фейгина возглавляла управление культуры последние 20 лет. 8 августа ее задержали. По данным следствия, чиновница договорилась с предпринимателем, что за 690 000 рублей обеспечит ему и аффилированным с ним лицам преимущества при заключении договоров в рамках одного из проектов.

8-го числа Вера Фейгина получила от предпринимателя часть взятки - 250 000 рублей. После этого в дело вступили сотрудники ФСБ. Ее и взяткодателя задержали, деньги изъяли.

На следующий день чиновницу уволили с должности по соглашению сторон. По ходатайству следователя ее заключили под стражу до 8 октября. Затем срок дважды продлевали - до 8 декабря.

С 1 октября пост начальника городского управления культуры заняла Анна Нестерова.

