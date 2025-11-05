Криминал

Вере Фейгиной вновь продлили срок пребывания под стражей

Экс-начальнику Управления культуры г. Пензы Вере Фейгиной вновь продлили срок пребывания в СИЗО. Об этом сообщили в Ленинском районном суде.

По ходатайству следователя она пробудет под стражей до 8 декабря.

«Также продлен срок содержания под стражей предпринимателю, обвиняемому в даче взятки должностному лицу в крупном размере за незаконные действия (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ), - рассказали в суде.

Вера Фейгина возглавляла управление культуры последние 20 лет. 8 августа ее задержали по уголовному делу о получении взятки.

По данным следствия, чиновница договорилась с предпринимателем, что за 690 000 рублей обеспечит ему и аффилированным с ним лицам преимущества при заключении договоров в рамках одного из проектов.

8-го числа Вера Фейгина получила от предпринимателя часть взятки - 250 000 рублей. После этого в дело вступили сотрудники ФСБ. Ее и взяткодателя задержали, деньги изъяли.

На следующий день чиновницу уволили с должности по соглашению сторон. По ходатайству следователя ее заключили под стражу до 8 октября. Затем срок продлили еще на месяц.

С 1 октября пост начальника городского управления культуры заняла Анна Нестерова.

