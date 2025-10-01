В Пензе назначили начальника управления культуры

01.10.2025 | 10:45

Начальником Управления культуры г. Пензы стала Анна Нестерова, руководившая детской школой искусств «Лира». К своим обязанностям она приступила со среды, 1 октября.

«Анна Александровна в 2003 году окончила Поволжскую академию государственной службы имени П. А. Столыпина по специальности «государственное и муниципальное управление», в 2007-м там же - аспирантуру.

С 2012-го по 2016-й трудилась на различных должностях в Пензенской государственной сельскохозяйственной академии, в том числе заведующей культурно-досуговым центром, доцентом кафедры «Управление» (по совместительству).

С 2016 по 2019 год работала заместителем начальника городского управления культуры. С марта 2019-го по сентябрь 2025-го занимала должность директора детской школы искусств «Лира», - рассказали в администрации Пензы.

До этого управлением культуры 20 лет руководила Вера Фейгина. 8 августа 2025-го ее задержали по уголовному делу о получении взятки и на следующий день уволили с должности по соглашению сторон.