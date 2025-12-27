Был невнимателен: в Пензе осудят пенсионера, сбившего пешехода

71-летний житель Пензы предстанет перед судом за то, что покалечил 64-летнего пешехода. ДТП случилось 28 июня 2025 года.
Пенсионер управлял автомобилем Volkswagen Polo и ехал по улице Окружной в направлении Чебышева. Когда он приблизился к нерегулируемому пешеходному переходу рядом с домом № 1 на Кижеватова, то нарушил правила: проигнорировал знаки и не уступил дорогу человеку.
В итоге водитель сбил пожилого пешехода. Тот получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.
Автомобилист полностью признал свою вину. По его словам, ДТП случилось, поскольку он был невнимателен.
«В рамках расследования уголовного дела обвиняемым возмещен имущественный и моральный вред на сумму 300 000 рублей», - сообщили в областной прокуратуре.
Материалы дела передали в Первомайский районный суд Пензы для рассмотрения.
Новости по теме
- На дороге в Колышлей девушка решила протереть фары и попала в беду
- Вымогатели, заманившие жертву в лес в Богословке, предстанут перед судом
- На улице Бакунина в Пензе частично перекрыли дорогу
- Массовое ДТП в Рамзае: прокуратура проверит качество обработки дороги
- Сотрудники прокуратуры проверили школу Кузнецка, где не греют батареи
- Стало известно о пострадавших в массовом ДТП в Рамзае
- Мокшанца наказали рублем за слежку за женой
- В Белинском районе в одном ДТП пострадали шесть человек
- Машина для семьи: перечислены преимущества кроссовера Omoda C7
- Объяснено, почему светофор на Ленинградской будет без таймера
Последние новости
- Пензенец притворился поставщиком детского питания и похитил 15 млн
- В Мокшанском районе насмерть замерз избитый мужчина
- Вымогатели, заманившие жертву в лес в Богословке, предстанут перед судом
- Бизнес на 2,6 млрд: полиция выявила сеть нелегальных типографий
- В Наровчате многодетная мать жила за счет кредитов на чужое имя
- В Спасске вынесли приговор по ДТП, в котором погибла супружеская пара
- Мошенники едва не сделали своей пособницей 86-летнюю пензячку
- Мокшанца наказали рублем за слежку за женой
- Пензенец унес домой новогодний шар с уличной елки
- Вымогательство взятки: чиновнику из Россельхознадзора вынесли приговор
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!