Был невнимателен: в Пензе осудят пенсионера, сбившего пешехода

27.12.2025 | 12:38

71-летний житель Пензы предстанет перед судом за то, что покалечил 64-летнего пешехода. ДТП случилось 28 июня 2025 года.

Пенсионер управлял автомобилем Volkswagen Polo и ехал по улице Окружной в направлении Чебышева. Когда он приблизился к нерегулируемому пешеходному переходу рядом с домом № 1 на Кижеватова, то нарушил правила: проигнорировал знаки и не уступил дорогу человеку.

В итоге водитель сбил пожилого пешехода. Тот получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Автомобилист полностью признал свою вину. По его словам, ДТП случилось, поскольку он был невнимателен.

«В рамках расследования уголовного дела обвиняемым возмещен имущественный и моральный вред на сумму 300 000 рублей», - сообщили в областной прокуратуре.

Материалы дела передали в Первомайский районный суд Пензы для рассмотрения.