В Наровчате многодетная мать жила за счет кредитов на чужое имя

26.12.2025 | 11:37

В Наровчате осудили 39-летнюю женщину. Она воспользовалась доверием шести человек и выманила у них более 1,5 млн рублей.

Как установили следствие и суд, в 2022 году сельчанка обратилась к знакомой с просьбой оформить кредит на ее имя. При этом женщина предложила приятельнице оставить 50% суммы себе, а 50% отдать ей. Она пообещала погасить весь заем целиком.

Знакомая согласилась и через приложение банка оформила кредит. Половину суммы она забрала себе.

На самом деле злоумышленница и не собиралась отдавать долг. Через некоторое время она снова попросила эту приятельницу об услуге - оформить на свое имя новый кредит. Таким образом, пользуясь полным доверием жертвы, сельчанка уговорила ее взять в банке 4 кредита и завести 1 кредитную карту.

«Действуя по данной схеме, подсудимая совершила мошеннические действия еще в отношении пятерых человек», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.

Женщина старалась убедить жертв в своем материальном благополучии и гасила первые взносы, а затем игнорировала оплату. На самом деле сельчанка не имела средств на то, чтобы возвращать деньги, ведь общая сумма месячных платежей по взятым обязательствам превышала 200 000 рублей.

При назначении наказания суд учел, что у женщины на иждивении находятся пятеро детей, и принял во внимание ее положительные характеристики, отсутствие судимости. Ее приговорили к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

«Судом частично с учетом добровольно возмещенных подсудимой сумм удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму 1 599 378 рублей», - добавили в пресс-службе.