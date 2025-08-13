Веру Фейгину на 2 месяца оставили в СИЗО

13.08.2025 | 14:49

Бывшего начальника Управления культуры г. Пензы Веру Фейгину оставили в СИЗО на два месяца. Соответствующее решение в среду, 13 августа, принял Первомайский районный суд.

По ходатайству следователя она пробудет под стражей до 8 октября, сообщили в суде.

Вера Фейгина возглавляла управление культуры последние 20 лет. 8 августа ее задержали по уголовному делу о получении взятки.

По данным следствия, чиновница договорилась с предпринимателем, что за 690 000 рублей обеспечит ему и аффилированным с ним лицам преимущества при заключении договоров в рамках одного из проектов.

8-го числа Вера Фейгина получила от предпринимателя часть взятки - 250 000 рублей. После этого в дело вступили сотрудники ФСБ. Ее и взяткодателя задержали, деньги изъяли.