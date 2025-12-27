В Мокшанском районе насмерть замерз избитый мужчина

В селе Плесс Мокшанского района расследуется гибель 64-летнего мужчины. Он замерз насмерть после конфликта с собутыльником.
Все случилось 15 декабря. Мужчина распивал спиртное с 62-летним знакомым и поссорился с ним из-за его сожительницы.
Разозлившийся приятель несколько раз ударил сельчанина, вытащил его сначала в неотапливаемый коридор дома, а затем - на улицу, где и оставил.
«Мужчина скончался на месте происшествия от общего переохлаждения организма. Тело погибшего было обнаружено через несколько дней», - рассказали в СУ СКР по Пензенской области.
Собутыльнику предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.
