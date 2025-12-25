Намотало на сверло: пензенцу заплатят за травму на производстве

Суд взыскал с индивидуального предпринимателя компенсацию морального вреда в пользу работника, получившего травму на производстве.
В июне этого года пензенца приняли на должность оператора станков. В июле одна из деталей застряла в сверлильном станке. Работник попытался вытащить ее, не подняв защитный экран и не отключив агрегат. Перчатку намотало на сверло, а сам оператор получил резаную рану правой кисти.
В больнице ему наложили 8 швов и назначили ежедневные перевязки. Кроме того, пострадавший должен был принимать лекарства и проходить осмотры у хирурга. Полученную травму квалифицировали как легкий вред здоровью.
Инспекция по труду провела проверку и выяснила, что причиной несчастного случая стало несоблюдение правил организации работ. К тому же на предприятии отсутствовал контроль производственных процессов и дисциплины труда.
«Истец пояснил, что до сих пор испытывает боль в руке, осталось уплотнение на сгибе правой руки, которое требует операционного вмешательства, переживает из-за случившегося», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.
Суд принял во внимание тяжесть повреждения и его последствий, длительность лечения и взыскал с предпринимателя 60 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.
Новости по теме
- Ространснадзор оштрафовал молочный комбинат на 600 000 рублей
- Вымогательство взятки: чиновнику из Россельхознадзора вынесли приговор
- Пнул «Ежика»: двоих сердобчан наказали за порчу арт-объектов
- Собственник МАЗа заплатит 600 000 рублей за превышение нагрузки на ось
- Четверо пензенцев получили более 1 млн на проведении азартных игр
- Двое пензенцев вырастили для себя 3 кг конопли
- Вера Фейгина останется под домашним арестом еще на 3 месяца
- Экс-главе администрации Мокшана ужесточили наказание за взятку
- В Пензе 8-летнему мальчику выплатят 50 000 рублей после укуса собаки
- В Пензе доцент вуза заплатит полмиллиона за взятку от студентки
Последние новости
- Ространснадзор оштрафовал молочный комбинат на 600 000 рублей
- В Веселовке заметили и спасли пятнистого оленя
- Собственник МАЗа заплатит 600 000 рублей за превышение нагрузки на ось
- Дроппер вернет жителю области деньги, потерянные при покупке колес
- Дочь участника СВО «похоронили» на «Госуслугах»
- В Пензе 8-летнему мальчику выплатят 50 000 рублей после укуса собаки
- Новогодняя угроза для кошек и собак: что делать, если питомец наелся хвои
- Кричала на мужа: после жалоб соседей к пензячке приехала полиция
- Пострадавшему от агрессивной собаки подростку выплатят 110 000 руб.
- В Белинском в пользу укушенного псом ребенка взыскали 20 000 рублей
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!