Намотало на сверло: пензенцу заплатят за травму на производстве

Суд взыскал с индивидуального предпринимателя компенсацию морального вреда в пользу работника, получившего травму на производстве.

В июне этого года пензенца приняли на должность оператора станков. В июле одна из деталей застряла в сверлильном станке. Работник попытался вытащить ее, не подняв защитный экран и не отключив агрегат. Перчатку намотало на сверло, а сам оператор получил резаную рану правой кисти.

В больнице ему наложили 8 швов и назначили ежедневные перевязки. Кроме того, пострадавший должен был принимать лекарства и проходить осмотры у хирурга. Полученную травму квалифицировали как легкий вред здоровью.

Инспекция по труду провела проверку и выяснила, что причиной несчастного случая стало несоблюдение правил организации работ. К тому же на предприятии отсутствовал контроль производственных процессов и дисциплины труда.

«Истец пояснил, что до сих пор испытывает боль в руке, осталось уплотнение на сгибе правой руки, которое требует операционного вмешательства, переживает из-за случившегося», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Суд принял во внимание тяжесть повреждения и его последствий, длительность лечения и взыскал с предпринимателя 60 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

