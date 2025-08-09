В Пензе задержали начальника управления культуры

09.08.2025 | 13:24

В отношении начальника Управления культуры Пензы Веры Фейгиной возбудили уголовное дело о получении взятки.

По данным следствия, не позднее 8 августа этого года чиновница договорилась с предпринимателем, что за 690 000 рублей обеспечит ему преимущества при заключении договоров в рамках одного из проектов.

8-го числа она приняла часть взятки - 250 000.

«После получения незаконного вознаграждения противоправные действия пресечены сотрудниками УФСБ региона», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Деньги изъяли во время осмотра места происшествия. Веру Фейгину и предпринимателя задержали. На последнего также завели уголовное дело.

«Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения», - добавила Татьяна Махницкая.