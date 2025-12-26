Вымогатели, заманившие жертву в лес в Богословке, предстанут перед судом

26.12.2025 | 19:06

Двоих пензенцев 35 и 36 лет будут судить за вымогательство крупной суммы денег у 29-летнего знакомого им мужчины, который ранее занимался предпринимательской деятельностью.

Злоумышленники придумали план, распределили роли и заманили жертву на встречу в лес в районе садоводческого товарищества в Богословке Пензенского района.

Там они брызнули мужчине в лицо из перцового баллончика, стали бить его кулаками и палкой, требуя 300 000 рублей, но получили отказ.

Тогда один из подельников приставил к горлу жертвы нож и, угрожая, вытащил из сумки 40 000 рублей. Вымогатель также положил глаз на дорогой смартфон, но мужчина оказал сопротивление. Разозлившись, пензенец выстрелил ему в плечо из травматического пистолета.

Несмотря на это, заложник смог вырваться, убежать и скрыться в лесу, а затем обратился в полицию.

В отношении предполагаемых преступников возбудили уголовное дело. Стрелявший, как выяснилось, ранее был неоднократно судим, нигде не работал, постоянного источника дохода не имел. Его, помимо вымогательства, также обвинили в разбое.

Материалы уже переданы на рассмотрение в суд, сообщили в областной прокуратуре.