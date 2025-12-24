Собственник МАЗа заплатит 600 000 рублей за превышение нагрузки на ось

Пензенский областной суд рассмотрел жалобу предпринимателя, который был оштрафован Ространснадзором на 600 000 рублей за нарушение правил движения тяжеловесного транспортного средства.
Постановление инспектора сначала обжаловалось в Башмаковском районном суде, но его оставили без изменения. Тогда предприниматель обратился в инстанцию выше.
Нарушение было зафиксировано 31 мая на 56-м километре дороги Нижний Ломов – Пачелма – Башмаково (Башмаковский район). МАЗ, принадлежащий предпринимателю, двигался с превышением предельно допустимой нагрузки на ось № 2 и № 3 на 53,11% и 57,5% соответственно. За это и был назначен крупный штраф.
Защитник предпринимателя указал в жалобе, что имеющийся фотоматериал не устанавливает место административного правонарушения, не зафиксированы наименование дороги и координаты, судом не изучены имеющиеся в деле доказательства, нет данных, подтверждающих, что место установки, эксплуатации и оборудования автоматического пункта весогабаритного контроля соответствует требованиям, и др.
Однако областной суд счел эти доводы несостоятельными: они опровергаются собранными по делу доказательствами. Предприниматель не принял все зависящие от него меры по исключению превышения допустимой нагрузки на оси.
Постановление инспектора Ространснадзора и решение Башмаковского районного суда оставлены без изменения, а жалоба на них - без удовлетворения.
