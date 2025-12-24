Собственник МАЗа заплатит 600 000 рублей за превышение нагрузки на ось

24.12.2025 | 16:27

Пензенский областной суд рассмотрел жалобу предпринимателя, который был оштрафован Ространснадзором на 600 000 рублей за нарушение правил движения тяжеловесного транспортного средства.

Постановление инспектора сначала обжаловалось в Башмаковском районном суде, но его оставили без изменения. Тогда предприниматель обратился в инстанцию выше.

Нарушение было зафиксировано 31 мая на 56-м километре дороги Нижний Ломов – Пачелма – Башмаково (Башмаковский район). МАЗ, принадлежащий предпринимателю, двигался с превышением предельно допустимой нагрузки на ось № 2 и № 3 на 53,11% и 57,5% соответственно. За это и был назначен крупный штраф.

Защитник предпринимателя указал в жалобе, что имеющийся фотоматериал не устанавливает место административного правонарушения, не зафиксированы наименование дороги и координаты, судом не изучены имеющиеся в деле доказательства, нет данных, подтверждающих, что место установки, эксплуатации и оборудования автоматического пункта весогабаритного контроля соответствует требованиям, и др.

Однако областной суд счел эти доводы несостоятельными: они опровергаются собранными по делу доказательствами. Предприниматель не принял все зависящие от него меры по исключению превышения допустимой нагрузки на оси.

Постановление инспектора Ространснадзора и решение Башмаковского районного суда оставлены без изменения, а жалоба на них - без удовлетворения.