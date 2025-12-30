Кузнечанка вонзила нож в сожителя, избивавшего ее и кошек

30.12.2025 | 12:17

В Кузнецком районе женщину признали виновной в убийстве сожителя. Преступление было совершено 3 февраля 2025 года.

Пара распивала спиртное и поссорилась. Женщина выхватила нож из руки сожителя и ударила его в левую часть груди.

От полученного ранения мужчина скончался на месте через некоторое время.

Кузнечанка полностью признала свою вину. Во время задержания она пояснила, что мужчина избивал ее и живущих с ними кошек.

При вынесении решения учли, что у подсудимой есть несовершеннолетний ребенок, а также ее состояние здоровья.

Кузнечанке назначили 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.