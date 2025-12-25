Ространснадзор оштрафовал молочный комбинат на 600 000 рублей

25.12.2025 | 10:02

Пензенский областной суд рассмотрел жалобы генерального директора ПАО «Молочный комбинат «Воронежский» на постановления Ространснадзора и решения Башмаковского районного суда, которыми предприятие было дважды оштрафовано на 300 000 рублей.

Молочный комбинат привлекли к ответственности за нарушение правил движения тяжеловесных транспортных средств.

9 и 12 июня на 56-м километре дороги Нижний Ломов - Пачелма - Башмаково было зафиксировано, что нагрузка на ось принадлежащих предприятию автомобилей Sitrak C7H MAX превышала допустимую на 11,96% и 13,76% соответственно.

Инспекторы Ространснадзора наложили штрафы на комбинат. Гендиректор подал жалобы в Башмаковский районный суд, но тот оставил их без удовлетворения.

Тогда руководитель предприятия обратился в областной суд. Он попросил отменить принятые по делу процессуальные акты. Нарушения были зарегистрированы функционирующим в автоматическом режиме специальным техническим средством фиксации. Гендиректор комбината заявил, что оно работает некорректно.

Однако областной суд счел этот довод несостоятельным, указав, что оснований сомневаться в достоверности полученных сведений не имеется и не представлено.

Жалобы на решения Башмаковского районного суда оставлены без удовлетворения.