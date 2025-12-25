Ространснадзор оштрафовал молочный комбинат на 600 000 рублей

Пензенский областной суд рассмотрел жалобы генерального директора ПАО «Молочный комбинат «Воронежский» на постановления Ространснадзора и решения Башмаковского районного суда, которыми предприятие было дважды оштрафовано на 300 000 рублей.
Молочный комбинат привлекли к ответственности за нарушение правил движения тяжеловесных транспортных средств.
9 и 12 июня на 56-м километре дороги Нижний Ломов - Пачелма - Башмаково было зафиксировано, что нагрузка на ось принадлежащих предприятию автомобилей Sitrak C7H MAX превышала допустимую на 11,96% и 13,76% соответственно.
Инспекторы Ространснадзора наложили штрафы на комбинат. Гендиректор подал жалобы в Башмаковский районный суд, но тот оставил их без удовлетворения.
Тогда руководитель предприятия обратился в областной суд. Он попросил отменить принятые по делу процессуальные акты. Нарушения были зарегистрированы функционирующим в автоматическом режиме специальным техническим средством фиксации. Гендиректор комбината заявил, что оно работает некорректно.
Однако областной суд счел этот довод несостоятельным, указав, что оснований сомневаться в достоверности полученных сведений не имеется и не представлено.
Жалобы на решения Башмаковского районного суда оставлены без удовлетворения.
Новости по теме
- Намотало на сверло: пензенцу заплатят за травму на производстве
- Вымогательство взятки: чиновнику из Россельхознадзора вынесли приговор
- Пнул «Ежика»: двоих сердобчан наказали за порчу арт-объектов
- Собственник МАЗа заплатит 600 000 рублей за превышение нагрузки на ось
- Четверо пензенцев получили более 1 млн на проведении азартных игр
- Водителей предупредили о неочевидных зимних штрафах
- Двое пензенцев вырастили для себя 3 кг конопли
- Вера Фейгина останется под домашним арестом еще на 3 месяца
- Штрафы за навязывание допуслуг увеличили в 25 раз
- Экс-главе администрации Мокшана ужесточили наказание за взятку
Последние новости
- Намотало на сверло: пензенцу заплатят за травму на производстве
- В Веселовке заметили и спасли пятнистого оленя
- Собственник МАЗа заплатит 600 000 рублей за превышение нагрузки на ось
- Дроппер вернет жителю области деньги, потерянные при покупке колес
- Дочь участника СВО «похоронили» на «Госуслугах»
- В Пензе 8-летнему мальчику выплатят 50 000 рублей после укуса собаки
- Новогодняя угроза для кошек и собак: что делать, если питомец наелся хвои
- Кричала на мужа: после жалоб соседей к пензячке приехала полиция
- Пострадавшему от агрессивной собаки подростку выплатят 110 000 руб.
- В Белинском в пользу укушенного псом ребенка взыскали 20 000 рублей
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!