Безработного пензенца заподозрили в оправдании терроризма

30-летнего безработного жителя Пензы подозревают в публичном оправдании терроризма.

Установлено, что молодой мужчина разместил в интернете материалы о деятельности запрещенной в России проукраинской террористической организации.

Данные находились в свободном доступе, с ними мог ознакомиться любой желающий.

Во время мониторинга эти материалы обнаружили сотрудники ФСБ. В отношении пензенца возбудили уголовное дело.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования», - сообщили в региональном УФСБ России.

