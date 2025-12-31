Безработного пензенца заподозрили в оправдании терроризма

30-летнего безработного жителя Пензы подозревают в публичном оправдании терроризма.
Установлено, что молодой мужчина разместил в интернете материалы о деятельности запрещенной в России проукраинской террористической организации.
Данные находились в свободном доступе, с ними мог ознакомиться любой желающий.
Во время мониторинга эти материалы обнаружили сотрудники ФСБ. В отношении пензенца возбудили уголовное дело.
«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования», - сообщили в региональном УФСБ России.
