Пнул «Ежика»: двоих сердобчан наказали за порчу арт-объектов

24.12.2025 | 17:59

В Сердобске двоих местных жителей, 19 и 25 лет, наказали за повреждение арт-объектов у сквера «Сосновый бор» в районе улицы Комсомольской.

Ночью на минувшей неделе, проходя мимо фигуры «Ежермушка», один из приятелей попытался сломать элемент декора инсталляции, но у него не получилось. Разозлившись, юноша пнул «Ежика» ногой.

Затем вместе с товарищем они опрокинули арт-объект «Звуки леса - 3». Нанесенный ущерб впоследствии был оценен в 10 000 рублей.

Хулиганов вычислили по камерам видеонаблюдения. Ранее к ответственности они не привлекались.

Оба молодых человека признали вину и раскаялись в содеянном. За неуважение к обществу, сопровождавшееся повреждением чужого имущества, каждому из них назначили наказание в виде 7 суток административного ареста, сообщили в Сердобском городском суде.