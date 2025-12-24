Пнул «Ежика»: двоих сердобчан наказали за порчу арт-объектов

В Сердобске двоих местных жителей, 19 и 25 лет, наказали за повреждение арт-объектов у сквера «Сосновый бор» в районе улицы Комсомольской.
Ночью на минувшей неделе, проходя мимо фигуры «Ежермушка», один из приятелей попытался сломать элемент декора инсталляции, но у него не получилось. Разозлившись, юноша пнул «Ежика» ногой.
Затем вместе с товарищем они опрокинули арт-объект «Звуки леса - 3». Нанесенный ущерб впоследствии был оценен в 10 000 рублей.
Хулиганов вычислили по камерам видеонаблюдения. Ранее к ответственности они не привлекались.
Оба молодых человека признали вину и раскаялись в содеянном. За неуважение к обществу, сопровождавшееся повреждением чужого имущества, каждому из них назначили наказание в виде 7 суток административного ареста, сообщили в Сердобском городском суде.
