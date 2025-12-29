Пензенец извинился перед военкомом за уклонение от армии

29.12.2025 | 15:40

20-летнего пензенца осудили за уклонение от службы в армии. Молодой человек пытался разными способами оттянуть отправку в ряды Вооруженных сил РФ.

Горожанин состоит на учете в военкомате с сентября 2023 года, по результатам медицинского обследования он признан годным.

В середине июня 2025 года пензенец, находясь в военкомате, получил повестку, по которой должен был 5 июля явиться для отправки в армию.

Однако в назначенный день молодой человек не пришел - открыл листок нетрудоспособности, что считается уважительной причиной. Потом, когда этот листок нужно было закрыть у врача, горожанин не явился.

Впоследствии под необоснованным предлогом он решил обжаловать в суде решение призывной комиссии о своей годности, хотя это не давало ему права на отсрочку.

В отношении пензенца возбудили уголовное дело. Он признал вину и раскаялся в содеянном, согласившись, что имеющиеся у него заболевания не могут быть причиной для освобождения от службы.

Молодой человек письменно извинился перед военным комиссаром и прокурором и выразил готовность пройти срочную службу.

За уклонение ему назначили наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей, сообщили в Первомайском районном суде.