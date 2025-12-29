Пензенец извинился перед военкомом за уклонение от армии

20-летнего пензенца осудили за уклонение от службы в армии. Молодой человек пытался разными способами оттянуть отправку в ряды Вооруженных сил РФ.
Горожанин состоит на учете в военкомате с сентября 2023 года, по результатам медицинского обследования он признан годным.
В середине июня 2025 года пензенец, находясь в военкомате, получил повестку, по которой должен был 5 июля явиться для отправки в армию.
Однако в назначенный день молодой человек не пришел - открыл листок нетрудоспособности, что считается уважительной причиной. Потом, когда этот листок нужно было закрыть у врача, горожанин не явился.
Впоследствии под необоснованным предлогом он решил обжаловать в суде решение призывной комиссии о своей годности, хотя это не давало ему права на отсрочку.
В отношении пензенца возбудили уголовное дело. Он признал вину и раскаялся в содеянном, согласившись, что имеющиеся у него заболевания не могут быть причиной для освобождения от службы.
Молодой человек письменно извинился перед военным комиссаром и прокурором и выразил готовность пройти срочную службу.
За уклонение ему назначили наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей, сообщили в Первомайском районном суде.
Последние новости
- Бегавшего от призыва жителя Городища оштрафовали на 160 000 руб.
- Пензенец притворился поставщиком детского питания и похитил 15 млн
- В Мокшанском районе насмерть замерз избитый мужчина
- Был невнимателен: в Пензе осудят пенсионера, сбившего пешехода
- Вымогатели, заманившие жертву в лес в Богословке, предстанут перед судом
- Бизнес на 2,6 млрд: полиция выявила сеть нелегальных типографий
- В Наровчате многодетная мать жила за счет кредитов на чужое имя
- В Спасске вынесли приговор по ДТП, в котором погибла супружеская пара
- Мошенники едва не сделали своей пособницей 86-летнюю пензячку
- Мокшанца наказали рублем за слежку за женой
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!