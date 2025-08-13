Вера Фейгина перестала быть начальником управления культуры

13.08.2025 | 16:32

Вера Фейгина, которая обвиняется в получении взятки, больше не является начальником Управления культуры г. Пензы.

В городской администрации на соответствующий вопрос ответили, что она уволена с 9 августа по соглашению сторон.

Обязанности начальника управления культуры исполняет заместитель руководителя Юлия Шумакова.

Вера Фейгина возглавляла ведомство последние 20 лет. 8 августа ее задержали по уголовному делу о получении взятки.

По данным следствия, чиновница договорилась с предпринимателем, что за 690 000 рублей обеспечит ему и аффилированным с ним лицам преимущества при заключении договоров в рамках одного из проектов.

8-го числа Вера Фейгина получила от предпринимателя часть взятки - 250 000 рублей. После этого в дело вступили сотрудники ФСБ. Ее и взяткодателя задержали, деньги изъяли.

13 августа Первомайский районный суд избрал Вере Фейгиной меру пресечения - заключение под стражу. Ее оставили в СИЗО до 8 октября.