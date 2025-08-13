Политика

Вера Фейгина перестала быть начальником управления культуры

Печать
Telegram

Вера Фейгина, которая обвиняется в получении взятки, больше не является начальником Управления культуры г. Пензы.

В городской администрации на соответствующий вопрос ответили, что она уволена с 9 августа по соглашению сторон.

Обязанности начальника управления культуры исполняет заместитель руководителя Юлия Шумакова.

Вера Фейгина возглавляла ведомство последние 20 лет. 8 августа ее задержали по уголовному делу о получении взятки.

По данным следствия, чиновница договорилась с предпринимателем, что за 690 000 рублей обеспечит ему и аффилированным с ним лицам преимущества при заключении договоров в рамках одного из проектов.

8-го числа Вера Фейгина получила от предпринимателя часть взятки - 250 000 рублей. После этого в дело вступили сотрудники ФСБ. Ее и взяткодателя задержали, деньги изъяли.

13 августа Первомайский районный суд избрал Вере Фейгиной меру пресечения - заключение под стражу. Ее оставили в СИЗО до 8 октября.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте