Вымогательство взятки: чиновнику из Россельхознадзора вынесли приговор

В Пензе осудили начальника регионального отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства территориального управления Россельхознадзора.

Мужчину признали виновным в получении взятки путем вымогательства. Он требовал деньги у главы одного из крестьянско-фермерских хозяйств в обмен на создание благоприятных условий для работы.

25 декабря 2024 года владелец КФХ обратился в Россельхознадзор за выдачей информационного письма о расположении его земельного участка в зоне, свободной от карантинных объектов.

Чиновник, в полномочия которого входит оформление таких документов, сразу же позвонил фермеру и солгал, что прежде нужно провести лабораторное исследование выращенных семян люцерны. Тот привез материал на следующий же день.

13 января 2025-го начальник отдела заявил главе КФХ по телефону: в семенах обнаружен карантинный сорняк - повилика (что было неправдой), выдача информационного письма невозможна.

Чиновник предложил фермеру увидеться лично и обсудить решение проблемы, тот согласился. Встреча состоялась 29 января в салоне автомобиля.

Сотрудник Россельхознадзора стал запугивать мужчину и вымогать деньги за то, чтобы проверки на его участках впредь не проводились. Фермер был вынужден согласиться и отдать 50 000 рублей.

Через некоторое время преступная схема раскрылась, чиновника арестовали и на время следствия заключили под стражу. Он не признал вину, однако суд счел ее доказанной.

Мужчину приговорили к 7 годам колонии строгого режима с лишением на 5 лет права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением государственного контроля (надзора) в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства.

«Также взыскано в пользу федерального бюджета 50 000 рублей, полученных им в результате совершения преступления», - сообщили в Железнодорожном районном суде.

