Бегавшего от призыва жителя Городища оштрафовали на 160 000 руб.

29.12.2025 | 09:11

25-летний житель г. Городище заплатит крупный штраф за уклонение от призыва на военную службу, сообщили в пресс-службе судебной системы Пензенской области.

Молодого человека поставили на учет в военный комиссариат Городищенского и Никольского районов в феврале 2017 года. Он прошел медицинское освидетельствование и был признан годным к службе.

Однако житель Городища проводить год в армии не планировал. Во время призыва он не явился в военкомат, а затем, зная, что его в связи с этим разыскивают, скрывался от сотрудников комиссариата, игнорировал вызовы и повестки.

В суде он признал вину. Его приговорили к штрафу в размере 160 000 рублей.

В ноябре Президент РФ Владимир Путин подписал закон о круглогодичном призыве в армию. С 1 января 2026-го призывники будут получать повестки и проходить медкомиссии в течение всего года, а в войска их станут направлять по существующему порядку - в апреле-июле и в октябре-декабре.