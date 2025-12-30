63-летнего жителя Пензы осудили за разглашение государственной тайны

30.12.2025 | 12:01

Областной суд вынес приговор 63-летнему жителю Пензы, которого признали виновным в разглашении государственной тайны.

Мужчина занимал должность специалиста в органе местного самоуправления и был допущен к сведениям, составляющим гостайну. Он скопировал на незарегистрированный диск файлы, имеющие гриф секретности, передал его сотруднице и поручил разослать данные на электронную почту организаций и учреждений Пензы.

В результате составляющие гостайну сведения стали известны двум гражданам, у которых нет соответствующего допуска, сообщили в областной прокуратуре.

Пензенец признал вину.

Его приговорили к 1 году условного лишения свободы с испытательным сроком 6 месяцев.