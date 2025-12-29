Дроппер вернет жительнице Лопатинского района 350 000 рублей

29.12.2025 | 19:03

53-летняя жительница Лопатинского района стала жертвой мошенников и перевела им сбережения. Взыскать потерянные деньги ей помогла прокуратура.

В марте 2024 года женщине позвонил неизвестный и сообщил, что к ее паспортным данным получили доступ посторонние и теперь деньги нужно спасать, перечислив их на «безопасный счет». Сельчанка выполнила указание собеседника и перевела 350 000 рублей.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Полиция установила личность владельца счета, куда пришли деньги. Это оказался 45-летний житель Свердловской области.

Прокуратура обратилась в суд с заявлением о взыскании с мужчины суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами.

«Требования прокурора судом удовлетворены, с дроппера взыскано 430 000 рублей», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Надзорный орган контролирует исполнение судебного решения.