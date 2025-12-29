Дроппер вернет жительнице Лопатинского района 350 000 рублей

53-летняя жительница Лопатинского района стала жертвой мошенников и перевела им сбережения. Взыскать потерянные деньги ей помогла прокуратура.
В марте 2024 года женщине позвонил неизвестный и сообщил, что к ее паспортным данным получили доступ посторонние и теперь деньги нужно спасать, перечислив их на «безопасный счет». Сельчанка выполнила указание собеседника и перевела 350 000 рублей.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Полиция установила личность владельца счета, куда пришли деньги. Это оказался 45-летний житель Свердловской области.
Прокуратура обратилась в суд с заявлением о взыскании с мужчины суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами.
«Требования прокурора судом удовлетворены, с дроппера взыскано 430 000 рублей», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.
Надзорный орган контролирует исполнение судебного решения.
Последние новости
- Пензенец извинился перед военкомом за уклонение от армии
- Бегавшего от призыва жителя Городища оштрафовали на 160 000 руб.
- Пензенец притворился поставщиком детского питания и похитил 15 млн
- В Мокшанском районе насмерть замерз избитый мужчина
- Был невнимателен: в Пензе осудят пенсионера, сбившего пешехода
- Вымогатели, заманившие жертву в лес в Богословке, предстанут перед судом
- Бизнес на 2,6 млрд: полиция выявила сеть нелегальных типографий
- В Наровчате многодетная мать жила за счет кредитов на чужое имя
- В Спасске вынесли приговор по ДТП, в котором погибла супружеская пара
- Мошенники едва не сделали своей пособницей 86-летнюю пензячку
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!