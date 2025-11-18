В Пензе на монтаж светодиодных елок потратят полмиллиона рублей

18.11.2025 | 15:01

В Пензе монтаж светодиодных арт-объектов в виде елок обойдется городскому бюджету в 525 172 рубля. Соответствующий договор с местным предпринимателем был заключен в понедельник, 17 ноября.

Речь идет о 38 конструкциях: 18 высотой 4 метра и по 10 высотой 2 и 3 метра.

Работа должна быть выполнена в срок до 1 декабря, сообщается на портале госзакупок.

Для сравнения: в прошлом году монтаж тех же арт-объектов стоил 408 298 рублей. Елки ставили на площади Ленина, в скверах имени Белинского, Славы, на Фонтанной площади.

Тот же предприниматель изготовит и установит шестерки для двух числовых новогодних инсталляций «2026» за 644 700 рублей. На монтаж отремонтированных в прошлом году цифр 2, 0, 2 с разных сторон площади Ленина (напротив сквера Славы и «Копилки пословиц») он получит еще 418 058 рублей.

Сборка и украшение 25-метровой каркасной уральской сосны на той же площади обойдется в 1 млн 74 тысячи 295 рублей. Искусственное дерево диаметром 11,4 метра заказали у индивидуального предпринимателя из Москвы за 5 млн 182 тыс. 405 рублей.