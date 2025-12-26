30-31 декабря увеличится составность пригородных поездов

В дни массовых перевозок 30-31 декабря в Пензенской области увеличится составность пригородных поездов.
Так, 30-го числа по маршруту Пенза-I - Башмаково - Пенза-I будут курсировать не 2, а 3 вагона; между Саранском, Пензой-I и Кузнецком - не 4, а 6.
31 декабря в составе поезда Кузнецк - Пенза-I - Саранск также окажется не 4, а 6 вагонов, сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.
Ранее уточнялось, что в новогодние каникулы изменится расписание движения электричек между Пензой-I и Башмаковом.
С 30 декабря по 12 января будут дополнительно курсировать следующие составы:
- № 7245 Пенза-I (отправление в 10:32) - Башмаково (прибытие в 13:39);
- № 7240 Башмаково (отправление в 13:51) - Пенза-I (прибытие в 16:56).
Новости по теме
- В России водитель высадил ребенка в 40-градусный мороз из автобуса из-за шоколадки
- Составлен список вещей, которые лучше не дарить на Новый год
- Россиянам назвали правила безопасного доедания блюд с новогоднего стола
- Россиян предупредили о повышающих риск инфаркта в новогодние праздники ошибках
- Стал известен график работы МФЦ в новогодние праздники
- В новогодние каникулы изменится расписание пригородных поездов
- Раскрыто идеальное меню для новогодней ночи
- Польский флаг вместо триколора: в думе обсудили уличную иллюминацию
- В новогоднюю ночь порядок будут охранять свыше 300 полицейских
- В 2026 году для Пензы планируют приобрести 21 автобус
Последние новости
- 27 декабря в Пензенской области будет идти снег
- На улице Бакунина в Пензе частично перекрыли дорогу
- Вирусологи сообщили, когда ожидается пик заболеваемости гриппом
- В Пензенской области в Новый год введут режим повышенной готовности
- Обзор Jaecoo J7 Limited Edition: стиль, комфорт и технологии
- ЖК «Радужные дворы»: 2-комнатная квартира за 16 400 рублей в месяц
- Режим ЧС в Никольском районе могут отменить до Нового года
- В выходные регион окажется под влиянием циклонических вихрей
- В Доме молодежи в Пензе завершили ремонт
- В «ТНС энерго Пенза» подсказали, куда позвонить в случае проблем со светом
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!