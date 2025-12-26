30-31 декабря увеличится составность пригородных поездов

26.12.2025 | 18:39

В дни массовых перевозок 30-31 декабря в Пензенской области увеличится составность пригородных поездов.

Так, 30-го числа по маршруту Пенза-I - Башмаково - Пенза-I будут курсировать не 2, а 3 вагона; между Саранском, Пензой-I и Кузнецком - не 4, а 6.

31 декабря в составе поезда Кузнецк - Пенза-I - Саранск также окажется не 4, а 6 вагонов, сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

Ранее уточнялось, что в новогодние каникулы изменится расписание движения электричек между Пензой-I и Башмаковом.

С 30 декабря по 12 января будут дополнительно курсировать следующие составы:

- № 7245 Пенза-I (отправление в 10:32) - Башмаково (прибытие в 13:39);

- № 7240 Башмаково (отправление в 13:51) - Пенза-I (прибытие в 16:56).