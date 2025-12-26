Общество

30-31 декабря увеличится составность пригородных поездов

Печать
Telegram

В дни массовых перевозок 30-31 декабря в Пензенской области увеличится составность пригородных поездов.

Так, 30-го числа по маршруту Пенза-I - Башмаково - Пенза-I будут курсировать не 2, а 3 вагона; между Саранском, Пензой-I и Кузнецком - не 4, а 6.

31 декабря в составе поезда Кузнецк - Пенза-I - Саранск также окажется не 4, а 6 вагонов, сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

Ранее уточнялось, что в новогодние каникулы изменится расписание движения электричек между Пензой-I и Башмаковом.

С 30 декабря по 12 января будут дополнительно курсировать следующие составы:

- № 7245 Пенза-I (отправление в 10:32) - Башмаково (прибытие в 13:39);

- № 7240 Башмаково (отправление в 13:51) - Пенза-I (прибытие в 16:56).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети