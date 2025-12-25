Общество

Составлен список вещей, которые лучше не дарить на Новый год

Россияне перечислили худшие новогодние подарки. В списке лидируют одежда и аксессуары: носки, сумки, свитеры, галстуки, приобретенные без учета вкуса того, кому предназначена вещь.

Такие подарки неприемлемы для 12% опрошенных, говорится в исследовании, проведенном порталом SuperJob.

10% респондентов указали, что худший новогодний сюрприз - полотенца, фотоальбомы, чай. 8% опрошенных не устроят кухонная утварь и сувениры, а 4% - книги, алкоголь, игрушки, сладости и открытки.

20% опрошенных граждан заявили, что хуже плохого подарка на Новый год - его отсутствие. 32% респондентов признались, что никогда не получали вещей, которые им не нравились.

«Мужчин с большей долей вероятности разочаруют такие подарки, как предметы гардероба, книги, алкоголь. Женщины не любят получать в подарок дешевую косметику и парфюмерию, кухонные принадлежности, сувениры и игрушки», - отмечается в исследовании.

Источник — фото pxhere.com
