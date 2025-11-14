На шестерки для новогодних инсталляций потратят 644 тысячи

За изготовление и установку цифр 6 для двух числовых новогодних инсталляций «2026» в Пензе заплатят 644 700 рублей. Информация появилась на портале госзакупок в четверг, 13 ноября.
На монтаж отремонтированных в прошлом году цифр 2, 0, 2 с двух сторон площади Ленина (напротив сквера Славы и «Копилки пословиц») требуется 418 058 рублей.
Таким образом, инсталляции, которые создают атмосферу праздника и становятся частью красочных фотографий пензенцев, в целом обойдутся в 1 млн 62 тыс. 758 рублей.
Установка световых конструкций должна завершиться до конца ноября.
Для сравнения: на изготовление и поставку пятерок в прошлом году потратили 570 520 рублей, на монтаж остальных цифр ушло 279 764 рубля.
Новости по теме
- Стала известна стоимость монтажа новой елки на площади Ленина
- С начала года инвалидам по зрению выдали 4 электронных помощника
- В селе Кижеватово капитально отремонтируют школу
- В Пензе готовы потратить 5 млн на переподключение иллюминации
- На освещение нового сквера в Маньчжурии выделили 0,5 млн рублей
- В Пензе отметил 99-летие участник Великой Отечественной войны
- Определена дата Губернаторской елки в Пензе
- В 2026 году не будет 6-дневных рабочих недель
- С 2026 года в России будут отмечать два новых праздника
- В Средней Елюзани День народного единства отметили концертом
Последние новости
- В 2 микрорайонах Пензы 15 ноября планируются отключения света
- Стала известна стоимость монтажа новой елки на площади Ленина
- 14 ноября в Пензенской области будет пасмурно и дождливо
- С начала года инвалидам по зрению выдали 4 электронных помощника
- На благоустройство территории у правительства требуется 14,9 млн
- Минэнерго подтвердило готовность объектов «Т Плюс» в Пензе к зиме
- В Пензе депутатам могут увеличить сумму на исполнение наказов
- В Городищенском районе закупили оборудование в женскую консультацию
- В школах Пензы не хватает материалов для плетения маскировочных сетей
- Билайн запустил 4G-интернет в 23 селах и деревнях Пензенской области
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!