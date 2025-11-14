На шестерки для новогодних инсталляций потратят 644 тысячи

14.11.2025 | 10:17

За изготовление и установку цифр 6 для двух числовых новогодних инсталляций «2026» в Пензе заплатят 644 700 рублей. Информация появилась на портале госзакупок в четверг, 13 ноября.

На монтаж отремонтированных в прошлом году цифр 2, 0, 2 с двух сторон площади Ленина (напротив сквера Славы и «Копилки пословиц») требуется 418 058 рублей.

Таким образом, инсталляции, которые создают атмосферу праздника и становятся частью красочных фотографий пензенцев, в целом обойдутся в 1 млн 62 тыс. 758 рублей.

Установка световых конструкций должна завершиться до конца ноября.

Для сравнения: на изготовление и поставку пятерок в прошлом году потратили 570 520 рублей, на монтаж остальных цифр ушло 279 764 рубля.