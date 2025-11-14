Общество

На шестерки для новогодних инсталляций потратят 644 тысячи

Печать
Telegram

За изготовление и установку цифр 6 для двух числовых новогодних инсталляций «2026» в Пензе заплатят 644 700 рублей. Информация появилась на портале госзакупок в четверг, 13 ноября.

На монтаж отремонтированных в прошлом году цифр 2, 0, 2 с двух сторон площади Ленина (напротив сквера Славы и «Копилки пословиц») требуется 418 058 рублей.

Таким образом, инсталляции, которые создают атмосферу праздника и становятся частью красочных фотографий пензенцев, в целом обойдутся в 1 млн 62 тыс. 758 рублей.

Установка световых конструкций должна завершиться до конца ноября.

Для сравнения: на изготовление и поставку пятерок в прошлом году потратили 570 520 рублей, на монтаж остальных цифр ушло 279 764 рубля.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети