Пензенцам начали поступать опасные денежные переводы

В Пензенской области зарегистрировали новые случаи мошенничества, направленные на дестабилизацию обстановки в регионе. Жителям стали поступать незначительные денежные переводы.
«После зачисления приходит сообщение о том, что банковская операция совершена ошибочно и необходимо вернуть полученную сумму. После возврата следует телефонный звонок от неустановленных лиц, представляющихся сотрудниками регионального УФСБ РФ.
В процессе разговора злоумышленники информируют, что с банковской карты пользователя осуществлено финансирование украинской националистической организации и необходимо перевести денежные средства на «безопасный счет», - уточнили в ФСБ.
Затем преступники дают жертвам поручения, связанные с выведением из строя объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры.
«Просим жителей региона не поддаваться на провокации злоумышленников и не вступать с ними в контакт», - обратилось к населению областное УФСБ России.
