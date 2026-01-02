Детский сад № 3 в Каменке отремонтируют за 58 млн рублей

В Каменке отремонтируют детский сад № 3, расположенный на улице Ворошилова и функционирующий с 1984 года. На эти цели выделено 58 миллионов рублей.
Сейчас дошкольное учреждение посещают 63 ребенка, для них создадут современные и комфортные условия.
Так, запланирован капитальный ремонт фасада, входных групп, систем отопления и водоснабжения, замена окон.
«Помимо этого, детский сад активно внедряет инновационные образовательные программы. Так, здесь создан кинозал, где дети смотрят и обсуждают мультфильмы по социально-эмоциональному развитию.
Планируется приобретение оборудования для мультстудии, где юные воспитанники смогут создавать собственные анимационные фильмы. Также будет обновлен музыкальный зал», - сообщили в областном минобре.
