Стал известен график работы МФЦ в новогодние праздники

В предпраздничные и праздничные дни график работы МФЦ изменится. Об этом предупредили в ЦУР Пензенской области.
В офисах станут принимать посетителей в следующем режиме:
- 30 декабря - с 8:00 до 20:00;
- с 31 декабря по 8 января включительно - выходные дни;
- 9 января - с 8:00 до 20:00;
- 10-го числа - с 8:00 до 14:00.
Далее офисы МФЦ будут работать как обычно: с понедельника по пятницу - с 8:00 до 20:00, в субботу - с 8:00 до 14:00, воскресенье - выходной.
Новости по теме
- Россиян предупредили о повышающих риск инфаркта в новогодние праздники ошибках
- В новогодние каникулы изменится расписание пригородных поездов
- Опубликован обновленный график перечисления пенсий и пособий
- Раскрыто идеальное меню для новогодней ночи
- Польский флаг вместо триколора: в думе обсудили уличную иллюминацию
- В новогоднюю ночь порядок будут охранять свыше 300 полицейских
- Рабочий день 30 декабря не будет сокращенным
- В Роспотребнадзоре призвали понюхать детский новогодний костюм
- В управлении культуры ответили, будет ли елка на Юбилейной площади
- Стал известен срок эксплуатации новой главной елки в Пензе
Последние новости
- В Пензе почтили память воинов-интернационалистов
- В 2025 году на улицах Пензы обнаружили 114 брошенных машин
- Банк России расширил список причин для блокировки карты
- В Пензе выставили на продажу здание бывшего департамента ЖКХ
- 26 декабря в Кузнецке планируют запускать электросирены
- Объявлены отключения света в Пензе 26 декабря
- Эксперты нашли в красной икре 5 марок кишечную палочку
- 25 декабря мороз в Пензенской области ослабеет
- В Пензе готовят хоккейные коробки к каникулам
- У Кузнецка нет денег на дублер дороги, соединяющей 2 микрорайона
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!