Общество

Стал известен график работы МФЦ в новогодние праздники

Печать
Telegram

В предпраздничные и праздничные дни график работы МФЦ изменится. Об этом предупредили в ЦУР Пензенской области.

В офисах станут принимать посетителей в следующем режиме:

- 30 декабря - с 8:00 до 20:00;

- с 31 декабря по 8 января включительно - выходные дни;

- 9 января - с 8:00 до 20:00;

- 10-го числа - с 8:00 до 14:00.

Далее офисы МФЦ будут работать как обычно: с понедельника по пятницу - с 8:00 до 20:00, в субботу - с 8:00 до 14:00, воскресенье - выходной.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети