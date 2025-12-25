Стал известен график работы МФЦ в новогодние праздники

25.12.2025 | 11:05

В предпраздничные и праздничные дни график работы МФЦ изменится. Об этом предупредили в ЦУР Пензенской области.

В офисах станут принимать посетителей в следующем режиме:

- 30 декабря - с 8:00 до 20:00;

- с 31 декабря по 8 января включительно - выходные дни;

- 9 января - с 8:00 до 20:00;

- 10-го числа - с 8:00 до 14:00.

Далее офисы МФЦ будут работать как обычно: с понедельника по пятницу - с 8:00 до 20:00, в субботу - с 8:00 до 14:00, воскресенье - выходной.