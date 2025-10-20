Новая елка на площади Ленина: во сколько обойдется и чем украсят

20.10.2025 | 14:41

В Пензе заключили договор на поставку 25-метровой зеленой уральской сосны, которую установят на площади Ленина.

Искусственное дерево диаметром 11,4 метра заказали у индивидуального предпринимателя из Москвы за 5 млн 182 тыс. 405 рублей.

Оно должно быть доставлено заказчику (им выступает администрация парка Белинского) не позднее 24 ноября, сообщается на портале госзакупок.

Кроме того, приобретен комплект украшений для елки за 2 млн 385 тыс. 995 рублей:

- 85 гирлянд длиной 27 м с теплым белым свечением;

- по 100 золотых и красных шаров диаметром 20 см;

- по 100 золотых и красных шаров диаметром 30 см;

- по 100 золотых и красных колокольчиков с узором диаметром 25 см;

- 40 светодиодных снежинок диаметром 45 см с белым свечением.

В комплект украшений также входит ограждение, которое выстроят вокруг елки, - 31 щит размером 1,05 х 2 метра.

Предыдущая новогодняя красавица (тоже 25-метровая уральская сосна) прослужила 10 лет. За это время ее внешний вид серьезно пострадал, а каркас стал ненадежным, поэтому конструкцию было решено заменить.