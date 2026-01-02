Появились подробности 2 серьезных коммунальных аварий в Пензе

02.01.2026 | 10:17

Губернатор Олег Мельниченко прокомментировал две серьезные коммунальные аварии, случившиеся в Пензе в новогодние праздники.

Первая произошла на улице Щербакова, 45, в Цыганском Поселке в ночь на 31 декабря. Там прорвало чугунный водовод диаметром 500 мм. Участок сети перекрыли, без воды остались жители 360 частных и 5 многоквартирных домов.

«В ходе работ выяснилось, что причиной ЧП стала подвижка грунта. Проведение работ усложняла незаконная врезка в ливневую канализацию. По моему поручению привлекли дополнительную спецтехнику. Сейчас воду полностью откачали, треснувший участок сети заменен. К полуночи планируется вернуть подачу водоснабжения жителям микрорайона», - написал губернатор в своем телеграм-канале в 23:57 1 января.

Вторая серьезная авария случилась днем 1 января на улице Гагарина, 3а, в Заводском районе.

«Отключения затронули 7 многоквартирных и 6 малоэтажных домов. К настоящему моменту последствия случившегося ликвидированы, ведется подключение потребителей», - констатировал глава региона.