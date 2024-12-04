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Общество

На числовые инсталляции для площади Ленина уйдет более 1,2 млн

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К 10 декабря на площади Ленина по традиции установят 2 числовые инсталляции. На изготовление и поставку пятерок для обозначения грядущего 2025 года потратят 570 520 рублей.

Оставшимся элементам 2 световых конструкций, из которых составляется ряд (2, 0, 2), нужен ремонт. На него уйдет 371 141 рубль.

Наконец, на последующий монтаж цифр 2, 0, 2 с двух сторон площади Ленина (напротив сквера Славы и «Копилки пословиц») потребовалось 279 764 рублей (пятерки посчитаны отдельно).

В целом на инсталляции уйдет 1 221 425 рублей. Договоры заключили с пензенским предпринимателем, он должен выполнить все работы до 10 декабря. Заказчик - парк Белинского - оплатит их за счет субсидии из городского бюджета, говорится на портале госзакупок.

К той же дате должны быть окончены оформление главной городской елки и установка дома Деда Мороза на площади Ленина. Новогодняя кампания в Пензе стартует 16 декабря и продлится до 14 января.

В прошлом году на числовые инсталляции потратили 795 908 рублей: 663 520 - на изготовление четверок и 132 388 - на монтаж цифр 2, 0, 2.

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