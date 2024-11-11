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Общество

К Новому году в центре Пензы установят более 40 светодиодных елок

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В администрации Пензы обсудили подготовку города к празднованию Нового года. В 2024-м знаковые места областного центра украсят более 40 светодиодных елочек.

Их установят не только на площади Ленина, но и в скверах имени Белинского, Славы, на Фонтанной площади.

Светящиеся ангелы появятся на Соборной площади, шар с красным бантом - в сквере «Копилка пословиц», новогодняя арка - в сквере Славы. По традиции домик Деда Мороза построят на площади Ленина, там же поставят две цифровые инсталляции «2025»: со стороны Московской и Кирова.

«Фигуры оленей с санями разместят на Фонтанной площади, еще одна композиция с оленями будет радовать горожан у драматического театра», - сообщили в администрации.

6 ноября стало известно, что на площади Ленина специалисты приступили к сбору новогодней елки. Работы планируют завершить к 10 декабря.

Ранее сообщалось, что новогодним арт-объектам, которые украшают центр города, опять потребовался ремонт. Так, на восстановление световой фигуры «Олени с санями» и 10 трехметровых светодиодных елок выделили 400 768 рублей. Аналогичную сумму на ремонт таких же конструкций направляли и в прошлом году.

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