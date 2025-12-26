В Пензенской области в Новый год введут режим повышенной готовности

26.12.2025 | 17:18

В Пензенской области с 31 декабря по 19 января будет действовать режим повышенной готовности. Соответствующий указ губернатора опубликован на сайте регионального правительства.

Основанием для введения меры стала необходимость защиты граждан от чрезвычайных ситуаций во время новогодних праздников и крещенских купаний. Также существует угроза атак БПЛА, целью которых могут являться объекты инфраструктуры.

Руководителям исполнительных органов власти поручат во время действия режима организовать дежурство ответственных должностных лиц, обеспечить межведомственное взаимодействие и обмен информацией об обстановке.

Главам городов и муниципальных районов области рекомендуют привести в готовность имеющиеся силы и средства для оперативного реагирования на ЧП, усилить контроль за соблюдением населением мер пожарной безопасности.

Руководителей ресурсоснабжающих организаций попросят не проводить планового ремонта во время новогодних праздников и немедленно уведомлять единую дежурно-диспетчерскую службу, органы местного самоуправления и население об авариях на сетях.