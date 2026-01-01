В 2026 году в Пензенском районе отремонтируют дорогу через Кучки

В 2026 году в Пензенской области продолжат ремонтировать региональную дорогу Колышлей - Сердобск - Беково - Кучки.
Подрядчик приведет в порядок участок, проходящий через село Кучки Пензенского района, где проживает более 500 человек. Здесь уложат асфальтобетонное покрытие, нанесут разметку, укрепят обочины.
Работы начнутся при наступлении благоприятных погодных условий, контролировать процесс будет областное управление строительства и дорожного хозяйства.
«В прошлом году был отремонтирован отрезок этой дороги длиной 3 км от трассы Р-207 и до села Большая Елань. В 2023-м обновлено свыше 14 км дороги между Кучками и Большой Еланью», - напомнили в региональном минстрое.
В 2025 году в Пензенской области привели в порядок в общей сложности 150 км дорог местного значения внутри как опорных, так и небольших населенных пунктов.
