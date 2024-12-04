В Пензе на установку светодиодных елок потратят более 400 000 рублей

04.12.2024 | 19:29

В Пензе на монтаж светодиодных елок потратят более 400 000 рублей. Информация появилась на сайте госзакупок.

Всего будет 38 арт-объектов: 10 двухметровых елок, 10 трехметровых и 18 четырехметровых.

Заказчиком выступает Центральный парк культуры и отдыха имени В. Г. Белинского. Подрядчиком - индивидуальный предприниматель.

Полная стоимость монтажа составляет 408 298 рублей 11 копеек, из них 134 660 рублей - затраты на расходные материалы (кабели, распределительные коробки, гофрированные трубы, саморезы и хомуты).

Установку должны завершить до 10 декабря.

Ранее стало известно, что к Новому году знаковые места областного центра украсят более 40 светодиодных елок. Они появятся на площади Ленина, в скверах имени Белинского, Славы, на Фонтанной площади.