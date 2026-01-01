2 января в Пензенской области будет идти небольшой снег

2 января в Пензенской области будет облачно с прояснениями, на протяжении суток ожидается небольшой снег, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ночь на пятницу уличные термометры покажут -13...-18 градусов, днем ожидается -6...-11. В ночь на субботу показатели вернутся к прежним значениям (-13...-18 градусов).
Будет дуть юго-западный ветер, его скорость может достигать 8-13 м/с.
Ранее метеорологи предупредили, что после Нового года в регион начнет поступать более холодный воздух, осадки ослабеют, а температурный фон существенно понизится.
В старину подмечали: чем сильнее морозы 2 января, тем жарче будет лето.
