В 2025 году услугами соцтакси пользовались 212 пензенцев

В 2025 году 212 жителей Пензы воспользовались услугой социального такси. Она предоставляется инвалидам, ограниченным в передвижении и нуждающимся в технических средствах реабилитации.

Каждый из тех, кому назначена данная мера поддержки, может бесплатно совершить 20 поездок в год. В 2025-м их было в общей сложности более 1 300.

Как правило, пензенцев довозят до объектов социальной инфраструктуры. Машины ходят по будням с 8:00 до 17:00.

«Обращения принимаются ежедневно по телефону 44-00-03. Маршрут составляется по очередности заявок. Сообщить о необходимости поездки следует не позднее чем за 1 рабочий день до предполагаемой даты выезда», - уточнили в администрации Пензы.

При этом пассажир может взять с собой одного сопровождающего и необходимые средства реабилитации.

Источник — фото pxhere.com
