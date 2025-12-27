Названо оптимальное время для новогоднего застолья

Начать новогоднее застолье лучше всего в промежуток от 19:00 до 21:00, рассказали в Минздраве Пензенской области.
Это привычное для организма время ужина. В полночь же, в самый пик празднования, уместным будет съесть легкий десерт.
Медики посоветовали избегать длительных застолий, чтобы не навредить здоровью. Также не следует перегружать организм физической активностью сразу после еды.
«Соблюдайте умеренность. Классические блюда новогоднего стола можно адаптировать под здоровый рацион. В праздничный день придерживайтесь следующего режима питания: завтрак, обед и ужин», - порекомендовали в минздраве.
Ранее специалист перечислила главные опасности новогоднего стола. В первую очередь это многокомпонентные салаты, заправленные майонезом или сметаной (сельдь под шубой, оливье и другие). Также осторожными следует быть с традиционными для застолья деликатесами: икрой, копченой рыбой, колбасой.
