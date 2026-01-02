Общество

Погода в регионе 3 января: плюсовые отметки и сильный ветер

3 января в Пензенской области будет облачно, на протяжении суток ожидается небольшой, местами умеренный снег, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут -8...-13 градусов, днем ожидается -4...+1. В ночь на воскресенье за окном окажется 0...-5.

Южный ветер будет дуть со средней скоростью 8-13 м/с, однако временами его порывы могут достигать 15-18 м/с. Из-за этого в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

Перепад температуры спровоцирует образование гололеда, также вероятно налипание мокрого снега.

В старину подмечали: устойчивое ослабление мороза 3 января - к пасмурной и снежной погоде.

