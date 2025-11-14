Стала известна стоимость монтажа новой елки на площади Ленина

14.11.2025 | 09:29

Установка и украшение 25-метровой каркасной уральской сосны на площади Ленина обойдется в 1 млн 74 тысячи 295 рублей. Договор на услуги был размещен на портале госзакупок в четверг, 13 ноября.

Искусственное дерево диаметром 11,4 метра ранее заказали у индивидуального предпринимателя из Москвы за 5 млн 182 тыс. 405 рублей.

Предыдущая новогодняя красавица (тоже 25-метровая уральская сосна) прослужила 10 лет. За это время ее внешний вид серьезно пострадал, а каркас стал ненадежным, поэтому конструкцию было решено заменить.

Приобретен также комплект украшений для новой елки за 2 млн 385 тыс. 995 рублей:

- 85 гирлянд длиной 27 м с теплым белым свечением;

- по 100 золотых и красных шаров диаметром 20 см;

- по 100 золотых и красных шаров диаметром 30 см;

- по 100 золотых и красных колокольчиков с узором диаметром 25 см;

- 40 светодиодных снежинок диаметром 45 см с белым свечением.

В комплект также входит ограждение, которое выстроят вокруг елки, - 31 щит размером 1,05×2 метра.

Завершить монтаж искусственного новогоднего дерева и его декоративное оформление подрядчик должен до 1 декабря.