Стала известна стоимость монтажа новой елки на площади Ленина

Установка и украшение 25-метровой каркасной уральской сосны на площади Ленина обойдется в 1 млн 74 тысячи 295 рублей. Договор на услуги был размещен на портале госзакупок в четверг, 13 ноября.
Искусственное дерево диаметром 11,4 метра ранее заказали у индивидуального предпринимателя из Москвы за 5 млн 182 тыс. 405 рублей.
Предыдущая новогодняя красавица (тоже 25-метровая уральская сосна) прослужила 10 лет. За это время ее внешний вид серьезно пострадал, а каркас стал ненадежным, поэтому конструкцию было решено заменить.
Приобретен также комплект украшений для новой елки за 2 млн 385 тыс. 995 рублей:
- 85 гирлянд длиной 27 м с теплым белым свечением;
- по 100 золотых и красных шаров диаметром 20 см;
- по 100 золотых и красных шаров диаметром 30 см;
- по 100 золотых и красных колокольчиков с узором диаметром 25 см;
- 40 светодиодных снежинок диаметром 45 см с белым свечением.
В комплект также входит ограждение, которое выстроят вокруг елки, - 31 щит размером 1,05×2 метра.
Завершить монтаж искусственного новогоднего дерева и его декоративное оформление подрядчик должен до 1 декабря.
