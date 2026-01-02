Две больницы региона получат новое оборудование для реабилитации

В 2026 году два лечебных учреждения в Пензенской области дооснастят современным оборудованием для реабилитации пациентов. Туда поступит 39 единиц медтехники.
Речь идет об амбулаторном отделении Сердобской центральной районной больницы имени А. И. Настина и стационаре соматической реабилитации клинической больницы № 4 в Пензе.
«Новое оборудование позволяет оказывать медицинскую помощь на принципиально новом уровне, обеспечивая комплексный подход к восстановлению функций организма пациента», - пояснила и. о. главврача больницы № 4 Нина Назарова.
По ее словам, современные разработки позволяют врачам подбирать программы с учетом индивидуальных особенностей подопечных.
Главврач сердобской больницы Андрей Малахов подчеркнул, что возможность проходить реабилитацию в амбулаторных условиях, то есть без отрыва от привычной среды, существенно повышает шансы пациентов вернуться к полноценной активной жизни после перенесенных заболеваний и травм.
«В 2025 году для 4 отделений амбулаторной медицинской реабилитации и дневных стационаров медицинской реабилитации в Городской поликлинике, Каменской и Сердобской центральных районных больниц приобретены 122 единицы оборудования на общую сумму 62,37 млн рублей», - уточнили в региональном минздраве.
