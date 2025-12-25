Общество

Пензенцев просят не мешать мусоровозам во время каникул

В городском управлении ЖКХ обратились к жителям Пензы с просьбой не мешать работе мусоровозов во время новогодних каникул.

«Наступающие праздники традиционно сопровождаются увеличением количества бытовых отходов. Чтобы избежать накопления мусора возле контейнерных площадок и обеспечить своевременный вывоз отходов, убедительно просим вас не оставлять личный автотранспорт вблизи контейнерных площадок», - говорится в объявлении, размещенном в телеграм-канале управления.

Припаркованные автомобили создают препятствия для въезда и маневра мусоровозов.

Результатом станут задержка сбора отходов и соответствующее санитарное состояние двора.

«Давайте проявим понимание и взаимное уважение друг к другу. Сохраняйте чистоту и порядок вместе с нами!» - призвали пензенцев сотрудники ЖКХ.

