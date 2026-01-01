Названы сроки хранения прошлогодних салатов и горячих блюд

01.01.2026 | 12:49

Новогодняя ночь позади, но угощение, приготовленное к праздничному столу, осталось. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пензенской области рассказали, как долго можно хранить салаты, горячее и другие блюда.

Так, у оливье срок хранения составляет не более 12 часов.

«В состав главного новогоднего салата входит множество ингредиентов. В этом и заключается его опасность: когда в блюде смешиваются продукты с разной стойкостью к хранению, бактерии и другие микроорганизмы работают значительно быстрее. Благоприятной средой для размножения микробов считается и майонез, которым традиционно заправляют оливье», - отметили эксперты.

Такой же срок у селедки под шубой.

«Главными ингредиентами этого традиционного новогоднего блюда являются майонез и селедка. Лучше делать его самостоятельно - так больше возможностей проконтролировать качество и свежесть продуктов. Стоит учесть, что слабосоленая селедка портится быстрее», - пояснили в Роспотребнадзоре.

Холодец может храниться максимум 12 часов.

«Хотя доверия к холодцу домашнего приготовления гораздо больше, чем к приобретенному в кулинарии, риск отравиться все равно есть. Обычно мы разделываем отваренное мясо вручную и можем занести в него вредных микробов. А мясной бульон, которым затем заливают мясо, считается благоприятной питательной средой для их размножения», - констатировали специалисты.

Открытую банку красной икры нужно съесть в течение 5-6 дней.

«Икру из жестяной банки лучше есть сразу после вскрытия либо переложить остатки в плотно закрывающуюся стеклянную банку. Если вы купили икру в банке кустарного производства, то окись, образовавшаяся на элементах пайки, может перейти в продукт. Покупая икру в жестяной таре, внимательно прочитайте информацию на банке, обратите внимание на место производства этого продукта», - посоветовали эксперты.

Срок хранения жареной или запеченной курицы - не более 36 часов.

«Хранить остатки курицы рекомендуется при температуре не выше плюс 5 градусов, обернув пищевой пленкой, фольгой или положив в контейнер. Помните, что держать приготовленную курицу при комнатной температуре больше трех часов может быть опасно. Если вы приготовили блюдо заранее, лучше оставить его в горячей духовке. При температуре выше плюс 60 градусов размножение бактерий замедляется». - предупредили в Роспотребнадзоре.

Если пищевое отравление все же случилось, следует вызвать скорую помощь и пройти обследование. Возможно, потребуется стационарное лечение. Особенно серьезные последствия отравления могут быть у детей, так как их организм очень быстро теряет влагу.