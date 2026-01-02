Пенсии, пособия, выплаты: что изменится в 2026 году

02.01.2026 | 12:34

В Отделении Соцфонда РФ по Пензенской области напомнили обо всех изменениях, касающихся различных мер поддержки населения в 2026 году.

Так, с 1 июня работающие родители с двумя и более детьми смогут впервые обратиться за ежегодной семейной выплатой. Деньги будут начислять исходя из уплаченного за предыдущие расчетные 12 месяцев НДФЛ.

У матерей пяти и более детей повысятся пенсии. В стаж станут включать периоды ухода за всеми малышами без ограничений.

С 1 февраля материнский капитал и его остаток проиндексируют по уровню фактической инфляции, предположительно на 6,8%. По прогнозу, за первого ребенка (рожден с 1 января 2020 года) семья получит 737 205,10 рубля; за второго (рожден до 2020 года) - 737 205,10; за второго или последующего (рожден с 1 января 2020 года), если ранее сертификат не выдавался, - 974 189,11 рубля; доплата за второго ребенка, если уже производилась выплата за первого, - 236 984 рубля.

Единое пособие на детей повысится и составит в среднем по России от 9 200 до 18 400 рублей в месяц.

Единое пособие для беременных женщин будет варьироваться в диапазоне от 10 300 до 20 600 рублей.

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет вырастет до 83 021,18 рубля, максимальное пособие по беременности и родам увеличится до 955 836 рублей, уточнили в Соцфонде.