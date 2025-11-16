Зоопарку хотят выделить деньги на пополнение коллекции животных

16.11.2025 | 10:45

В 2026 году Пензенскому зоопарку планируют выделить 8 736 700 рублей на сохранение животного и растительного мира, а также пополнение коллекции зверей.

Информация об этом содержится в документах финансового управления, подготовленных к комиссии гордумы, которая состоялась в четверг, 13 ноября.

При этом в 2027-м сумма станет больше - 8 868 800 рублей, а в 2028-м - 8 936 900.

Новые постояльцы в зоопарке появляются нередко. В ноябре здесь поселилась зебра Элли, которая раньше выступала в цирке.

В августе сообщалось о прибытии пары миниатюрных лисиц (фенеков), приобетенных у индивидуального предпринимателя за 540 000 рублей.

В том же месяце из Барнаула доставили шотландскую корову 2024 года рождения, ее купили за 400 000 рублей. В июне из Челябинска приехали самка зебры по кличке Амазонка и самка северного оленя Вьюга.

Кроме того, до конца этого года из Удмуртии должны привезти двух самок восточного колобуса и одного даурского журавля. За приматов было решено заплатить 1 200 000 рублей, за птицу - 60 000.