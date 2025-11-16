Зоопарку хотят выделить деньги на пополнение коллекции животных

В 2026 году Пензенскому зоопарку планируют выделить 8 736 700 рублей на сохранение животного и растительного мира, а также пополнение коллекции зверей.
Информация об этом содержится в документах финансового управления, подготовленных к комиссии гордумы, которая состоялась в четверг, 13 ноября.
При этом в 2027-м сумма станет больше - 8 868 800 рублей, а в 2028-м - 8 936 900.
Новые постояльцы в зоопарке появляются нередко. В ноябре здесь поселилась зебра Элли, которая раньше выступала в цирке.
В августе сообщалось о прибытии пары миниатюрных лисиц (фенеков), приобетенных у индивидуального предпринимателя за 540 000 рублей.
В том же месяце из Барнаула доставили шотландскую корову 2024 года рождения, ее купили за 400 000 рублей. В июне из Челябинска приехали самка зебры по кличке Амазонка и самка северного оленя Вьюга.
Кроме того, до конца этого года из Удмуртии должны привезти двух самок восточного колобуса и одного даурского журавля. За приматов было решено заплатить 1 200 000 рублей, за птицу - 60 000.
Новости по теме
- Частный сектор Пензы может остаться без магазинов
- На благоустройство территории у правительства требуется 14,9 млн
- В России высказались о возможности 13-й зарплаты для одной категории работников
- В Пензенском зоопарке поселилась зебра-циркачка
- Олег Мельниченко: Бюджет на 2026 год сохранит социальную направленность
- В Пензе ищут инвестора для реконструкции стадиона «Труд»
- Губернатор: Регион получил высокую оценку от Минфина России
- Названа допустимая сумма для карманных расходов детей
- В зоопарк привезут 2 самок восточного колобуса
- В Пензе не смогли спасти ястреба, найденного у Тропы здоровья
Последние новости
- 17 ноября в Пензе отключат свет в домах на нескольких улицах
- В Пензенской области 16 ноября ожидается гололед
- Новую больницу в Земетчине планируют достроить в 2027 году
- В Пензе определили дату старта новогодней кампании
- Банк, такси, прогноз погоды: белый список доступных сайтов расширили
- В Арбекове за осень высадили более 160 деревьев
- Предстоящая зима будет холоднее предыдущей
- 15 ноября погода не порадует жителей Пензенской области
- Ремонт участка трассы Р-208 в Белинском районе завершен досрочно
- На неосвещенном участке в Заре установили 54 фонаря из 59
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!