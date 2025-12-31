Глава Пензы: Дороги будут в проезжем состоянии

31.12.2025 | 10:59

Ранним утром в среду, 31 декабря, глава Пензы Олег Денисов опубликовал видеообращение к горожанам, подписанным на него в соцсетях.

«Природа нам подкинула снега, но мы были к нему готовы. «Пензавтодор» все выходные и праздники работает в круглосуточном усиленном режиме», - пояснил он, уточнив: на линию вышли 95 спецмашин.

Чиновник пообещал, что дороги будут в проезжем состоянии, пешеходные переходы и тротуары обязательно почистят.

«Управляющим компаниям с утра уже напомнили о необходимости очистки внутридворовых территорий. Ну, и не забываем про лайфхак с лопатой», - отметил Олег Денисов.

Ранее он рассказал, что зимой в подъезде его дома всегда стоит лопата. Каждый желающий может воспользоваться ею и помочь дворнику. 27 декабря Денисов очистил от снега крыльцо и территорию около него, заявив, что наступила его очередь. 31-го числа он сделал то же самое.

«Если возникают вопросы по уборке снега, звоните в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 63-10-05», - призвал глава Пензы население.