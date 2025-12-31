Глава Пензы: Дороги будут в проезжем состоянии

Ранним утром в среду, 31 декабря, глава Пензы Олег Денисов опубликовал видеообращение к горожанам, подписанным на него в соцсетях.
«Природа нам подкинула снега, но мы были к нему готовы. «Пензавтодор» все выходные и праздники работает в круглосуточном усиленном режиме», - пояснил он, уточнив: на линию вышли 95 спецмашин.
Чиновник пообещал, что дороги будут в проезжем состоянии, пешеходные переходы и тротуары обязательно почистят.
«Управляющим компаниям с утра уже напомнили о необходимости очистки внутридворовых территорий. Ну, и не забываем про лайфхак с лопатой», - отметил Олег Денисов.
Ранее он рассказал, что зимой в подъезде его дома всегда стоит лопата. Каждый желающий может воспользоваться ею и помочь дворнику. 27 декабря Денисов очистил от снега крыльцо и территорию около него, заявив, что наступила его очередь. 31-го числа он сделал то же самое.
«Если возникают вопросы по уборке снега, звоните в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 63-10-05», - призвал глава Пензы население.
Последние новости
- Пензенских водителей будут массово проверять в праздники
- «Елка желаний»: губернатор рассказал о самом оригинальном подарке
- В новогоднюю ночь в Пензе не будет массовых торжеств
- Создавая среду для жизни: обзор ключевых проектов «Термодома»
- Прогноз погоды: каким будет последний день 2025 года
- Опубликовано расписание новогодних богослужений
- Минтруд опубликовал график работы загсов в праздники
- С 1 января увеличится размер взноса на капремонт
- В Пензенской области создали комиссию по внедрению технологий ИИ
- Дочери участника СВО отказали в бесплатном питании
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!