Из жизни

В Пензенском зоопарке поселился баран Ждан

Печать
Telegram

В Пензенском зоопарке появился еще один обитатель - баран редкой лойской породы по имени Ждан. Животное с необычной шерстью привезли из Ростова-на-Дону.

По словам сотрудников учреждения, Ждан уже начал осваиваться в новом вольере и изучать соседей.

«Он обожает внимание и, говорят, просто создан для селфи со своей шикарной «прической», - отметили в зоопарке.

Новые постояльцы появляются здесь нередко. В ноябре, к примеру, прибыла зебра Элли, которая раньше выступала в цирке; в августе приехала пара миниатюрных лисиц (фенеков), которых приобрели у индивидуального предпринимателя за 540 000 рублей.

В том же месяце из Барнаула доставили шотландскую корову 2024 года рождения, ее купили за 400 000. В июне из Челябинска приехали самка зебры по кличке Амазонка и самка северного оленя Вьюга.

Кроме того, до конца этого года из Удмуртии должны привезти двух самок восточного колобуса и одного даурского журавля. За приматов было решено заплатить 1 200 000 рублей, за птицу - 60 000.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — видео Пензенского зоопарка
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети