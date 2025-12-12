В Пензенском зоопарке поселился баран Ждан

12.12.2025 | 11:08

В Пензенском зоопарке появился еще один обитатель - баран редкой лойской породы по имени Ждан. Животное с необычной шерстью привезли из Ростова-на-Дону.

По словам сотрудников учреждения, Ждан уже начал осваиваться в новом вольере и изучать соседей.

«Он обожает внимание и, говорят, просто создан для селфи со своей шикарной «прической», - отметили в зоопарке.

Новые постояльцы появляются здесь нередко. В ноябре, к примеру, прибыла зебра Элли, которая раньше выступала в цирке; в августе приехала пара миниатюрных лисиц (фенеков), которых приобрели у индивидуального предпринимателя за 540 000 рублей.

В том же месяце из Барнаула доставили шотландскую корову 2024 года рождения, ее купили за 400 000. В июне из Челябинска приехали самка зебры по кличке Амазонка и самка северного оленя Вьюга.

Кроме того, до конца этого года из Удмуртии должны привезти двух самок восточного колобуса и одного даурского журавля. За приматов было решено заплатить 1 200 000 рублей, за птицу - 60 000.