В Пензенском зоопарке поселился баран Ждан

В Пензенском зоопарке появился еще один обитатель - баран редкой лойской породы по имени Ждан. Животное с необычной шерстью привезли из Ростова-на-Дону.
По словам сотрудников учреждения, Ждан уже начал осваиваться в новом вольере и изучать соседей.
«Он обожает внимание и, говорят, просто создан для селфи со своей шикарной «прической», - отметили в зоопарке.
Новые постояльцы появляются здесь нередко. В ноябре, к примеру, прибыла зебра Элли, которая раньше выступала в цирке; в августе приехала пара миниатюрных лисиц (фенеков), которых приобрели у индивидуального предпринимателя за 540 000 рублей.
В том же месяце из Барнаула доставили шотландскую корову 2024 года рождения, ее купили за 400 000. В июне из Челябинска приехали самка зебры по кличке Амазонка и самка северного оленя Вьюга.
Кроме того, до конца этого года из Удмуртии должны привезти двух самок восточного колобуса и одного даурского журавля. За приматов было решено заплатить 1 200 000 рублей, за птицу - 60 000.
