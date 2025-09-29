Общество

В зоопарк привезут 2 самок восточного колобуса

Пензенский зоопарк покупает у Государственного зоологического парка Удмуртии 2 самок восточного колобуса и 1 даурского журавля. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

За приматов отдают 1 200 000 рублей, за птицу - 60 000.

Обезьяны и журавль должны быть прибыть в Пензу до конца года, сотрудникам зоопарка необходимо самим забрать их из Удмуртии.

Ранее учреждение купило пару миниатюрных лисиц (фенеков) за 540 000 рублей - самца и самку. Их привезли в августе.

В последний месяц лета также прибыла невеста для шотландского бычка Серкана - Матрена. Телка обошлась зоопарку в 400 000 рублей.

В июне из Челябинска приехали самка зебры по кличке Амазонка и самка северного оленя Вьюга.

