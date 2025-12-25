Утвержден бюджет города Пензы на 2026 год

Бюджет Пензы на 2026 и плановый период 2027-2028 годов, как обычно, будет социально ориентированным. Его приняли на сессии в среду, 24 декабря.
Общий объем доходов в 2026 году утвержден в размере 23 млрд 800 млн 848 тыс. 404 рублей 48 копеек.
Общий объем расходов - 23 млрд 262 млн 515 тыс. 71 рубль 15 копеек.
Размер резервного фонда администрации города - 10 млн рублей, профицит бюджета - 538 млн 333 тыс. 333 рубля 33 копейки.
«Доля расходов на содержание и развитие отраслей социально-культурной сферы в общем объеме расходов в 2026 году составляет 74,7%, из них: образование - 13 млрд 222,1 млн рублей (56,8% от общей суммы расходов), культура - 844,4 млн рублей (3,6%), социальная политика - 2 млрд 284,5 млн рублей (9,8%), физическая культура и спорт - 1 млрд 11,2 млн рублей (4,3%) и здравоохранение - 48,8 млн рублей (0,2%)», - уточнили в гордуме.
Общий объем доходов в 2027 году - 26 млрд 8 млн 516 тыс. 433 рубля 19 копеек, в 2028-м - 25 млрд 702 млн 828 тыс. 564 рубля 27 копеек. Общий объем расходов - 25 млрд 470 млн 183 тыс. 99 рублей 85 копеек и 25 млрд 672 млн 828 тыс. 564 рубля 27 копеек соответственно. Размер резервного фонда администрации Пензы на каждый период - 6 млн рублей, профицит бюджета - 538 млн 333 тыс. 333 рубля 34 копейки и 30 млн рублей соответственно.
Новости по теме
- В 2026 году в Пензе запланирована замена автобусов
- Российский город попросил жителей добавить денег в бюджет
- В Пензе выплату на оплату проезда получают 3,3 тыс. детей участников СВО
- В России вырос процент экономных граждан
- Проект бюджета Пензенской области на 3 года принят в первом чтении
- Из бюджета Пензы выделят более 62 млн рублей на бассейн в Заре
- Зоопарку хотят выделить деньги на пополнение коллекции животных
- Частный сектор Пензы может остаться без магазинов
- На благоустройство территории у правительства требуется 14,9 млн
- В России высказались о возможности 13-й зарплаты для одной категории работников
Последние новости
- В Пензенской области подорожал кофе и подешевел сахар
- Мораторий на штрафы для застройщиков решили не продлевать
- Стал известен размер пенсий пензенцев после повышения
- Прокомментировано снижение ключевой ставки
- Банк «Кузнецкий» награжден дипломом национальной премии
- Регион получит 36,8 млн рублей на зарплаты для медиков-новичков
- Банк «Кузнецкий» подтвердил кредитный рейтинг
- В Пензенской области снова заморозили плату за аренду земли
- Денис Коряжкин вошел в топ-10 руководителей по работе с МСП
- Прогноз: что будет с ключевой ставкой и кредитами в 2026 году
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!