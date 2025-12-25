Утвержден бюджет города Пензы на 2026 год

25.12.2025 | 12:51

Бюджет Пензы на 2026 и плановый период 2027-2028 годов, как обычно, будет социально ориентированным. Его приняли на сессии в среду, 24 декабря.

Общий объем доходов в 2026 году утвержден в размере 23 млрд 800 млн 848 тыс. 404 рублей 48 копеек.

Общий объем расходов - 23 млрд 262 млн 515 тыс. 71 рубль 15 копеек.

Размер резервного фонда администрации города - 10 млн рублей, профицит бюджета - 538 млн 333 тыс. 333 рубля 33 копейки.

«Доля расходов на содержание и развитие отраслей социально-культурной сферы в общем объеме расходов в 2026 году составляет 74,7%, из них: образование - 13 млрд 222,1 млн рублей (56,8% от общей суммы расходов), культура - 844,4 млн рублей (3,6%), социальная политика - 2 млрд 284,5 млн рублей (9,8%), физическая культура и спорт - 1 млрд 11,2 млн рублей (4,3%) и здравоохранение - 48,8 млн рублей (0,2%)», - уточнили в гордуме.

Общий объем доходов в 2027 году - 26 млрд 8 млн 516 тыс. 433 рубля 19 копеек, в 2028-м - 25 млрд 702 млн 828 тыс. 564 рубля 27 копеек. Общий объем расходов - 25 млрд 470 млн 183 тыс. 99 рублей 85 копеек и 25 млрд 672 млн 828 тыс. 564 рубля 27 копеек соответственно. Размер резервного фонда администрации Пензы на каждый период - 6 млн рублей, профицит бюджета - 538 млн 333 тыс. 333 рубля 34 копейки и 30 млн рублей соответственно.